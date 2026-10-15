Siber dolandırıcılara karşı güçlü şifre ve iki aşamalı doğrulama uyarısı

Kişisel bilgilerin korunması ve maddi kayıpların önlenmesi için her platformda farklı ve güçlü şifreler kullanılması, iki faktörlü doğrulamanın etkinleştirilmesi ve şüpheli mesajlardaki bağlantılara tıklanmaması öneriliyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis memuru Gülşen Ünsal, siber suçların dolandırıcılıktan kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesine, tehdit ve şantajdan yasa dışı bahis faaliyetlerine kadar geniş bir alanı kapsadığını söyledi.

Dijital ortamda güvenlik önlemi almanın önemine dikkati çeken Ünsal, bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve internet ağları kullanılarak gerçekleştirilen hukuka aykırı eylemleri takip ettiklerini kaydetti.

Sahte internet siteleri aracılığıyla kullanıcı adı, şifre ve banka kartı bilgilerinin ele geçirilmesi ile sahte yatırım teklifleri üzerinden dolandırıcılık yapılmasının bu suçlara örnek olduğunu belirten Ünsal, basit tedbirlerle siber suçlardan korunmanın mümkün olduğuna işaret etti.