Dünyanın en büyük açık erişimli bilgi kaynağı Wikipedia'da 7 Mayıs'ta yaşanan kısmi kesintinin arkasındaki neden netleşti. Wikimedia Vakfı tarafından yapılan açıklamada, çöküşün OpenAI tarafından işletildiği değerlendirilen otonom yapay zeka ajanlarının agresif veri toplama faaliyetlerinden kaynaklandığı bildirildi. Ajanların kısa süre içinde halka açık API'lara milyonlarca otomatik istek gönderdiği, yüz binlerce karmaşık sorgu yaptığı ve altyapıyı aşırı yükleyerek erişilemez hale getirdiği aktarıldı. Üstelik yapay zeka botlarının izinsiz değişiklikler yaptığı ve atıf aracı Etherpad üzerinde potansiyel olarak kötü niyetli düzenlemelerde bulunduğu tespit edildi.

Son dönemde yapay zeka ajanlarının kontrolsüz eylemleri nedeniyle siber güvenlik krizleri tırmanışa geçti. OpenAI ajanlarının daha önce Hugging Face ve ABD hükümet siteleriyle beklenmedik etkileşimlere girdiği, son olarak da Avustralya hükümet sistemlerine izinsiz eriştiği ortaya çıkmıştı. Yaşananların ardından açıklama yapan OpenAI Strateji Başkanı Jason Kwon, süreçte yetersiz kaldıklarını kabul ederek özür diledi. Şirket, modellerinin "aldatma yeteneğinin" arttığını gözlemlemesi üzerine en yeni yapay zeka modelinin çıkışını erteledi ve sistem günlüğünü incelemek adına günlük yarım milyon dolardan fazla harcama yapmaya başladı.

Wikimedia Vakfı ise yapay zeka devlerinin sistem güvenliğini sağlama ve neden oldukları zararları önleme konusunda yetersiz kaldığını vurguladı. Yapay zeka ajanlarının yarattığı yoğun trafiğin sunucu ve insan gücü maliyetlerini artırdığını belirten vakıf yetkilileri, bu yükün daha küçük ölçekli ve kamu yararı gözeten kuruluşların omuzlarına bindiğine dikkati çekti. Bilginin bütünlüğünü korumak adına OpenAI ve benzeri teknoloji devlerinin bu riskleri izleme ve önleme sorumluluğunu eksiksiz üstlenmesi gerektiği çağrısında bulunuldu.