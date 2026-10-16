Yapay zeka kirliliği siber güvenliği vurdu: Google kritik programı durdurdu!

Yapay zekanın kullanım alanlarının genişlemesiyle birlikte siber güvenlik ekosisteminin en temel savunma mekanizmalarından biri olan "hata ödül programları" (bug bounty) büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. Google, açık kaynaklı yazılımlardaki kritik güvenlik açıklarını tespit edip bildiren araştırmacıları ödüllendirdiği programını geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, durdurma kararının ardında yapay zeka araçlarıyla saniyeler içinde oluşturulan ve ezici çoğunluğu dayanaksız olan otomatik hata raporlarındaki devasa artışın yattığı belirtildi.

Hackerların buldukları açıkları kötüye kullanmak yerine şirketlere bildirerek ödül kazanmalarını sağlayan bu sistemler, yapay zekanın rapor üretmeyi aşırı kolaylaştırmasıyla işlevsizleşti. Düşük kaliteli ve asılsız raporların fırlaması, güvenlik sistemlerini inceleyen uzman mühendislerin asıl ve gerçek tehditleri ayırt etmesini imkansız hale getirdi. Benzer şekilde Linux'ın kurucusu Linus Torvalds da yapay zeka kaynaklı rapor bombardımanının güvenlik çalışmalarını sürdürülemez noktaya getirdiğini vurgularken, Intel gibi diğer teknoloji devlerinin de benzer ödül mekanizmalarında kısıtlamaya gittiği gözlemlendi.

Siber güvenlik uzmanları, güçlü yapay zeka modellerinin yalnızca yeni güvenlik açıkları bulmakla kalmadığını, aynı zamanda ürettiği "bilgi kirliliği" ve "çöp veri" ile savunma hatlarını felç ettiğini dile getiriyor. Araştırmacıların motivasyonunu kıran ve teknoloji devlerinin açık kaynak kodlarını koruma yeteneğini zayıflatan bu yapay zeka kirliliğine karşı platformların hızlıca filtreleme önlemleri geliştirmesi gerektiği ifade ediliyor.