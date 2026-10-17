Kullanıcıların yıllardır beklediği müjde geldi: O özellik yakında WhatsApp’a geliyor!

Meta'nın popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların uzun yıllardır talep ettiği kritik bir işlevi bünyesine katmaya hazırlanıyor. WABetaInfo tarafından Android beta güncellemesinde tespit edilen yeni sistem, mesajların önceden belirlenen gün ve saatte otomatik olarak iletilmesine imkan tanıyor. Özellikle farklı saat dilimlerindeki kişilerle iletişim kuranlar, mesai saatleri dışındaki iş haberleşmesini planlamak isteyenler ve özel gün tebriklerini önceden hazırlamak isteyenler için geliştirilen bu adım, rakip platform Telegram'da 2019 yılından bu yana aktif olarak kullanılıyordu.

Yeni sistemde mesaj zamanlamak oldukça pratik bir adımla gerçekleştirilecek. Kullanıcılar sohbet ekranında gönder butonuna basılı tutarak açılan pencereden diledikleri tarih ve saati seçebilecek. WhatsApp'ın test ettiği yapı, mesajların en erken 10 dakika, en geç ise iki hafta sonrasına kadar planlanmasına olanak sağlıyor. Yalnızca metin içerikleriyle sınırlı kalmayan bu özellik sayesinde bağlantılar, fotoğraflar ve videolar da zamanlanarak iletilebilecek. Ayrıca gönderim saati gelene kadar planlanmış iletileri düzenlemek veya iptal etmek için özel bir yönetim menüsü yer alacak.

Grup sohbetlerinde de kullanılabilecek olan zamanlama özelliği, iletilerin uçtan uca şifreleme korumasını muhafaza etmeye devam edecek. Sistemin en dikkat çekici yanı ise gönderim anında kullanıcının cihazı internete bağlı olmasa veya kapalı kalsa dahi zamanlanan mesajın sunucu kanalıyla hedefe ulaşacak olması. Halihazırda kısıtlı bir Android beta kullanıcı grubu üzerinde test edilen özelliğin, önümüzdeki haftalarda kademeli olarak genişletilmesi ve kısa süre içinde tüm dünya genelinde resmi olarak kullanıma sunulması bekleniyor.