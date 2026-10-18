Dünya'ya yakın gizemli gök cismi mercek altında! Su bulutlarının sırrı ilk kez ortaya çıktı

Gezegenlerle yıldızlar arasında özellikler taşıyan kahverengi cüceler, çekirdeklerinde yıldızlar gibi sürekli nükleer füzyon gerçekleştirecek kadar ısınamıyor. Jüpiter'in yaklaşık iki katı kütleye sahip olan WISE 0855'in atmosfer sıcaklığı ise yaklaşık eksi 8 santigrat derece olarak hesaplanıyor.

Arizona Üniversitesi öncülüğündeki araştırma ekibi, James Webb Teleskobu'yla gök cismini 11 saat boyunca gözlemledi. Her 15 dakikada bir alınan ölçümler, yüksek irtifadaki su bulutlarının kalınlığının değiştiğini ortaya çıkardı. Ayrıca karbonmonoksit ve fosfin gibi gazların atmosferde farklı hareketler sergilediği belirlendi.

Araştırmacılara göre, atmosferin derinliklerindeki sıcak gazlar konveksiyon yoluyla yukarı taşınıyor. Bulguların, Jüpiter benzeri dev gezegenlerin ve Güneş Sistemi dışındaki öte gezegenlerin atmosferlerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlaması bekleniyor.