Plastik şişelerden kurabiye yaptılar! Mars'a giden astronotların yiyeceği olabilir

ABD'deki Southern Illinois Üniversitesi araştırmacıları, PET plastikleri yüksek sıcaklık ve basınç altında parçalayarak organik bileşikler elde ediyor. Bu bileşikler, tarımsal atıklarla birlikte özel olarak tasarlanmış mayalara veriliyor. Mikroorganizmalar, bu maddeleri protein, yağ ve vitamin gibi bileşenlere dönüştürüyor.

Elde edilen karışım, 3 boyutlu yazıcıyla kurabiye şeklinde hazırlanıyor. Ancak ürünün insanlar tarafından tadılmasına yönelik testler henüz yapılmadı; araştırmacılar gerekli izinleri almaya çalışıyor.

NASA'NIN UZAY GÖREVLERİNDE KULLANILABİLİR

Proje, uzun süreli uzay görevlerinde yiyecek üretme ihtiyacına çözüm bulmayı amaçlıyor. Araştırmacılar, biyoreaktör ve 3 boyutlu yazıcıyla çalışan bir sistemin gelecekte astronotların beslenmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.