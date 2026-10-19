4 dakikada bir kendi etrafında dönüyor! Bilim insanları bu asteroidin sırrını çözemedi

Asteroitlerin önemli bir bölümünün tek parça kaya kütlelerinden değil, yer çekiminin bir arada tuttuğu gevşek kaya ve toz yığınlarından oluştuğu düşünülüyor. Bu tür gök cisimleri çok hızlı dönmeye başladığında merkezkaç etkisi nedeniyle parçalanabiliyor.

Bu nedenle çapı 150 metreden büyük asteroitlerin çoğunda dönüş süresinin yaklaşık 2,2 saatin altına düşmediği kabul ediliyor. Bilim insanlarının dönüş sınırı olarak adlandırdığı bu eşiği aşan 491384 numaralı asteroidin, söz konusu sınırdan 30 kat daha hızlı döndüğü belirtiliyor.

PARÇALANMADAN NASIL BİR ARADA KALIYOR?

Araştırmacılara göre bu sıra dışı dönüş hızına rağmen asteroidin bütünlüğünü korumasının nedeni, iç yapısındaki kaya ve toz parçacıkları arasında bulunan bağlayıcı kuvvetler olabilir. Bu kuvvetler, gök cisminin hızla dönerken dağılmasını önleyecek kadar güçlü olabilir.

Bilim insanları, asteroidin gevşek bir moloz yığını yerine birbirine kısmen kenetlenmiş veya çimentolaşmış kaya parçalarından oluşabileceğini değerlendiriyor. Ancak iç yapısına ilişkin kesin bir sonuca ulaşmak için daha fazla gözleme ihtiyaç duyuluyor.