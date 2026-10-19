Eksi 253 derecede bile çatlamayan metal geliştirdiler!

Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, California Üniversitesi, Berkeley, Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı ve Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar yer aldı.

Araştırmacılar, metallerin aşırı soğukta kırılmasını önleyen mekanizmayı ortaya çıkardı. Alaşımların kristal yapısında meydana gelen değişimler, metalin içindeki gerilimi dağıtmasına ve kırılmadan şekil değiştirmeyi sürdürmesine yardımcı oluyor. Böylece malzeme, çok düşük sıcaklıklarda bile çatlamaya karşı direncini koruyabiliyor.

Yeni bulguların, aşırı soğuk koşullarda çalışan enerji sistemleri, ulaşım araçları ve havacılık teknolojilerinde kullanılabilecek daha dayanıklı metallerin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.