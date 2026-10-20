Beyaz cüce yıldızlarla ilgili şaşırtan keşif! Mor, pembe hatta yeşil renkte olabilirler

RAS Techniques and Instruments dergisinde yayımlanan araştırmaya göre beyaz cüceler, düşük ve orta kütleli yıldızların yakıtlarını tüketmesinin ardından geride kalan yoğun çekirdeklerden oluşuyor. Zamanla soğuyan bu yıldız kalıntıları, farklı özellikleri nedeniyle çeşitli renklerde görünebiliyor.

Araştırmada, şimdiye kadar bilinen ilk yeşil yıldız olduğu belirtilen bir örneğin yanı sıra, şimdiye kadar tespit edilen en kırmızı yıldızın da dikkat çektiği aktarıldı. Bulgular, beyaz cücelerin yalnızca beyaz renkle sınırlı olmadığını ortaya koyarken, yıldızların fiziksel özelliklerinin ve ışıklarının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlıyor.

Bilim insanları, bu yıldızların renk çeşitliliğinin gök cisimlerinin özelliklerini incelemek açısından önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor.