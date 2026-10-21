James Webb Uzay Teleskobu keşfetti: Dev gezegenin şekli beklendiği gibi değil

Jüpiter benzeri gaz devleri arasında yer alan WASP-17b, yıldızına oldukça yakın konumda bulunuyor. Bu nedenle gezegenin bir yüzü sürekli yıldız ışığına maruz kalırken diğer yüzü karanlıkta kalıyor. Ekvator çevresindeki güçlü rüzgarlar, sıcak gündüz tarafındaki ısıyı gece tarafına taşıyor. Bu süreç, atmosferin bazı bölgelerinin daha fazla genişlemesine neden oluyor.

GEZEGENLERİN ATMOSFERLERİ DAHA AYRINTILI İNCELENEBİLECEK

Araştırma ekibi, atmosferin farklı bölgelerini incelemek için "transmission strings" adı verilen yeni bir haritalama yöntemini kullandı. James Webb'den elde edilen verilerle uygulanan yöntem, atmosferin yalnızca genel özelliklerini değil, gezegenin çevresindeki farklı noktaların sıcaklık ve yapı değişimlerini de ortaya koydu.

Nature Astronomy dergisinde yayımlanan çalışma, uzak gezegenlerin atmosferlerini üç boyutlu olarak anlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bilim insanları, yöntemin gelecekte başka öte gezegenlerdeki hava olaylarını ve iklim koşullarını incelemeye de yardımcı olabileceğini belirtiyor.