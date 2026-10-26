ASELSAN’ın geliştirdiği KGK-84 ateşlendi: Deniz üzerindeki hedefi 100 kilometreden tam isabetle vurdu!

ASELSAN tarafından geliştirilen KGK-84 mühimmatı, Sinop atış alanında gerçekleştirilen test faaliyetinde F-16 platformundan ilk kalifikasyon menzil atışını başarıyla gerçekleştirdi. KGK-84, deniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu.

En kritik bileşenlerinden biri açılır kanat sistemi olan KGK-84'ün bu sistemi sayesinde mühimmat, serbest düşüş yerine süzülerek uçuşunu gerçekleştiriyor. F-16'dan atıldığında 100 kilometre menzile ulaşabilen at-unut yeteneğine sahip KGK-84, bu sayede savaş uçaklarının düşman hava savunma sistemlerinin menzil dışından saldırı yapmasına olanak tanıyor.