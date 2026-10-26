ASELSAN’ın geliştirdiği KGK-84 ateşlendi: Deniz üzerindeki hedefi 100 kilometreden tam isabetle vurdu!
Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından ASELSAN tarafından geliştirilen milli mühimmat KGK-84, Sinop atış alanında gerçekleştirilen kritik test faaliyetinde önemli bir adım attı. F-16 savaş uçağından yapılan ilk kalifikasyon menzil atışını başarıyla tamamlayan akıllı mühimmat, deniz üzerindeki hedefi kusursuz bir isabetle vurdu.
ASELSAN tarafından geliştirilen KGK-84 mühimmatı, Sinop atış alanında gerçekleştirilen test faaliyetinde F-16 platformundan ilk kalifikasyon menzil atışını başarıyla gerçekleştirdi. KGK-84, deniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu.
En kritik bileşenlerinden biri açılır kanat sistemi olan KGK-84'ün bu sistemi sayesinde mühimmat, serbest düşüş yerine süzülerek uçuşunu gerçekleştiriyor. F-16'dan atıldığında 100 kilometre menzile ulaşabilen at-unut yeteneğine sahip KGK-84, bu sayede savaş uçaklarının düşman hava savunma sistemlerinin menzil dışından saldırı yapmasına olanak tanıyor.