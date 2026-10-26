İnsansız hava aracı BAHA Rize’ye indi! Karadenizli minikler savunma sanayi teknolojisiyle buluştu…

Türk savunma sanayisinin öncü ve güçlü kuruluşlarından HAVELSAN, geleceğin mühendislerini yetiştirmek amacıyla başlattığı proje kapsamında Doğu Karadeniz turunu sürdürüyor. Güneysu ilçesine gelen ekip, Borsa İlk ve Ortaokulu öğrencileriyle buluştu. Okul bahçesinde hazırlanan alanda çeşitli atölyeler kuran mühendisler, öğrencilerle birlikte insansız hava aracı BAHA'yı monte etti. Dört metre kanat genişliği ve 2 metre uzunluğu ile piste ihtiyaç duymadan havalanıp 2 saat görev yapabilen BAHA hakkında çocuklara bilgi veren mühendisler, ardından diğer atölyelerde öğrencilerle vakit geçirdi.

'ÇOCUKLARIMIZIN İLGİSİ ÇOK YÜKSEK'

Projeye ilişkin bilgi veren Zeynep Şeyma Altundağ Karaca, "Mühendis Çocuk Yollarda projesi kapsamında amacımız ülkemizin birçok ilinde farklı okullara ulaşarak yerli ve milli teknoloji bilincini çocuklara anlatabilmek. Proje kapsamında getirdiğimiz faaliyet malzemelerimiz ve çeşitli atölyelerimiz var. Buradaki etkinlikte en çok ilgi gören BAHA oldu. HAVELSAN'ın ürettiği insansız hava aracını çocuklarımıza anlatıyor ve gösterimini gerçekleştiriyoruz. Karşılarında gerçek bir insansız hava aracı görüp dokunabilmeleri onlar için çok heyecan verici. Çocuklarımız yoğun sorularla bize geliyorlar. İlgileri çok yüksek" diye konuştu.

'UÇAĞI GÖRÜNCE HEYECANLANDIM'

Etkinliğe katılan öğrencilerden Ece Asel Aşçı, "İnsansız hava aracının kurulumunu birlikte yaptık. Ne amaçla kullanıldığını öğrendik. Buradaki çoğu etkinlikten faydalandık, güneş saati yaptık. İnsansız hava aracı yapan mühendislere teşekkür ediyorum" dedi.

Muhammet Çakmak ise "Işıklı helikopter yapmayı öğrendim ve sonra saat yaptık. Uçağı görünce biraz heyecanlandım ve korktum, bayağı büyüktü. Bu uçak havada 2 saate kadar kalabiliyor ve pist olmadan yere iniş kalkış yapabiliyor" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Yusuf Kağan Torpil ise "BAHA buraya gelince sevindim. Yaptıklarından da etkilendim. Pist olmadan iniş-kalkış yapabilmesini sevdim. İlk başta heyecanlandım sonra alıştım. Buraya geldiğiniz için teşekkür ederim" dedi.