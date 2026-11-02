Her 5 kanserden 1'iyle bağlantılı olabilir! Araştırmacılar kritik mekanizmayı ortaya çıkardı

Araştırmada, BAF adı verilen protein kompleksindeki mutasyonların DNA'nın hücre içindeki üç boyutlu düzenini değiştirebildiği belirlendi. Bu değişikliklerin, genlerin çalışma biçimini etkileyerek hücre bölünmesini hızlandırabildiği görüldü. Söz konusu mutasyonların meme, yumurtalık, karaciğer ve lenf sistemi kanserleri dahil olmak üzere farklı kanser türlerinde bulunduğu belirtildi.

YENİ TEDAVİ HEDEFLERİ GÜNDEMDE

Bilim insanları, bu süreçte CTCF adlı proteinin önemli rol oynadığını tespit etti. Hayvan modellerinde yapılan deneylerde CTCF'nin etkisinin ortadan kaldırılması, BAF mutasyonlarının kanser gelişimini destekleyen etkilerini tersine çevirdi. Araştırmacılar, PBAF ve ISWI adlı protein komplekslerinin de bu süreçte rol oynadığını belirledi.

Keşfin gelecekte yeni kanser tedavilerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği düşünülüyor. Ancak araştırmacılar, bu proteinlerin engellenmesinin insanlarda güvenli ve etkili bir tedavi sağlayıp sağlamayacağının henüz bilinmediğini, klinik uygulamaya geçilmeden önce daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.