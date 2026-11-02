Samanyolu'nda 20 yıldır çözülemeyen gizem! Bilim insanları bu sinyalin kaynağını bulamıyor

Samanyolu Galaksisi'nde yaklaşık 20 yıldır devam eden gizemli bir radyo sinyali, astronomların dikkatini çekmeye devam ediyor. VT J1906+0849 adı verilen kaynağın parlaklığı yıllar içinde önemli ölçüde değişirken, bilim insanları bu sıra dışı yayılımın nereden geldiğini henüz belirleyemedi. Dünya'dan yaklaşık 50 bin ila 110 bin ışık yılı uzaklıkta olduğu tahmin edilen cisim, bilinen birçok astronomik kaynaktan çok daha güçlü radyo sinyalleri yayıyor.
Araştırmacılar, eski teleskop kayıtlarını inceleyerek kaynağın 2005 yılından itibaren gözlemlenebildiğini ortaya çıkardı. Bugüne kadar 30'dan fazla kez tespit edilen sinyalin parlaklığı 2014 yılında zirveye ulaştı. Daha sonra zayıflayan radyo yayılımı, son yıllarda yeniden güç kazandı. Üstelik yapılan yeni incelemelerde, daha önce yalnızca radyo dalgalarında görülebilen kaynağın kızılötesi ışınım yaydığı da belirlendi.
KARA DELİK İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Bilim insanları, sinyalin bir kara delik veya nötron yıldızının çevresindeki madde hareketlerinden kaynaklanabileceğini düşünüyor. Bu tür yoğun gök cisimlerinin oluşturduğu güçlü madde akışlarının radyo yayılımını açıklayabileceği değerlendiriliyor. Araştırmacılar, gizemli cismin gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için yeni gözlemlere ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.