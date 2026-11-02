Samanyolu'nda 20 yıldır çözülemeyen gizem! Bilim insanları bu sinyalin kaynağını bulamıyor

Araştırmacılar, eski teleskop kayıtlarını inceleyerek kaynağın 2005 yılından itibaren gözlemlenebildiğini ortaya çıkardı. Bugüne kadar 30'dan fazla kez tespit edilen sinyalin parlaklığı 2014 yılında zirveye ulaştı. Daha sonra zayıflayan radyo yayılımı, son yıllarda yeniden güç kazandı. Üstelik yapılan yeni incelemelerde, daha önce yalnızca radyo dalgalarında görülebilen kaynağın kızılötesi ışınım yaydığı da belirlendi.

KARA DELİK İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Bilim insanları, sinyalin bir kara delik veya nötron yıldızının çevresindeki madde hareketlerinden kaynaklanabileceğini düşünüyor. Bu tür yoğun gök cisimlerinin oluşturduğu güçlü madde akışlarının radyo yayılımını açıklayabileceği değerlendiriliyor. Araştırmacılar, gizemli cismin gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için yeni gözlemlere ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.