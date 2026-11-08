Kara deliklerle ilgili ezber bozan keşif! İkiye bölünebilirler mi?

Uzay araştırmalarında yapılan yeni bir çalışma, kara deliklerle ilgili bilinenleri yeniden gündeme taşıdı. Bugüne kadar ışığın bile kaçamadığı, son derece güçlü kütle çekimleriyle bilinen kara deliklerin belirli koşullar altında iki küçük parçaya ayrılabileceği öne sürüldü. Araştırmaya göre bu sıra dışı ihtimal, özellikle kendi etrafında olağanüstü hızlı dönen kara delikler için geçerli olabilir. Ancak bilim insanları bunun henüz yalnızca teorik hesaplamalara dayandığını ve şimdiye kadar hiçbir kara deliğin ikiye bölündüğünün gözlemlenmediğini vurguluyor.
Physical Review D dergisinde yayımlanan araştırmada, kara deliklerin hangi koşullarda parçalanabileceği incelendi. Normal şartlarda bir kara deliğin ikiye ayrılması mümkün görülmüyor. Çünkü böyle bir durumda kara deliğin toplam entropisi, yani fiziksel düzensizliğiyle ilişkili büyüklük azalıyor.
Ancak çok hızlı dönen kara deliklerde durum değişebiliyor. Araştırmacılara göre dönme hareketinden kaynaklanan enerji ve açısal momentum, iki yeni kara deliğin birbirinden uzaklaşmasına yardımcı olabilir.
HENÜZ KANITLANMIŞ DEĞİL
Araştırmacılar, kara deliklerin ikiye ayrılabilmesi için çok özel koşullar gerektiğini belirtiyor. Özellikle kara deliğin mümkün olan en yüksek dönme hızına yakın olması gerekiyor. Gelecekte uzay teleskoplarıyla yapılacak gözlemlerin bu teorinin araştırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.
Şu ana kadar hiçbir kara deliğin ikiye bölündüğü gözlemlenmedi. Araştırma, yalnızca böyle bir olayın fizik kuralları çerçevesinde mümkün olup olamayacağını ortaya koyuyor.