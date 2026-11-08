Kara deliklerle ilgili ezber bozan keşif! İkiye bölünebilirler mi?

Physical Review D dergisinde yayımlanan araştırmada, kara deliklerin hangi koşullarda parçalanabileceği incelendi. Normal şartlarda bir kara deliğin ikiye ayrılması mümkün görülmüyor. Çünkü böyle bir durumda kara deliğin toplam entropisi, yani fiziksel düzensizliğiyle ilişkili büyüklük azalıyor.

Ancak çok hızlı dönen kara deliklerde durum değişebiliyor. Araştırmacılara göre dönme hareketinden kaynaklanan enerji ve açısal momentum, iki yeni kara deliğin birbirinden uzaklaşmasına yardımcı olabilir.

HENÜZ KANITLANMIŞ DEĞİL

Araştırmacılar, kara deliklerin ikiye ayrılabilmesi için çok özel koşullar gerektiğini belirtiyor. Özellikle kara deliğin mümkün olan en yüksek dönme hızına yakın olması gerekiyor. Gelecekte uzay teleskoplarıyla yapılacak gözlemlerin bu teorinin araştırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Şu ana kadar hiçbir kara deliğin ikiye bölündüğü gözlemlenmedi. Araştırma, yalnızca böyle bir olayın fizik kuralları çerçevesinde mümkün olup olamayacağını ortaya koyuyor.