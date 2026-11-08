Yıldızlararası kuyruklu yıldızda şaşırtan keşif! Metanında rekor düzeyde ağır hidrojen bulundu

Araştırmacılar, 3I/ATLAS'ın çevresindeki gaz ve toz bulutunu James Webb Uzay Teleskobu ile inceledi. Ölçümlerde metanın içindeki döteryum-hidrojen oranı yüzde 3,33 olarak belirlendi. Döteryum, hidrojenin daha ağır bir izotopu olarak biliniyor.

Bu oran, daha önce 67P/Churyumov-Gerasimenko kuyruklu yıldızında ölçülen değerin yaklaşık 14 katına ulaştı. Ayrıca Güneş Sistemi'ndeki diğer organik molekül ölçümlerinin de üzerinde olduğu görüldü.

KUYRUKLU YILDIZIN KÖKENİNE IŞIK TUTABİLİR

Bilim insanları, bu yüksek oranın 3I/ATLAS'ın çok soğuk yıldız oluşum bölgelerinde meydana gelmiş olabileceğini düşündürdüğünü belirtiyor. Gözlemlerde metanın yanı sıra metanol, etan, formaldehit, su ve karbonmonoksit de tespit edildi. Kuyruklu yıldızın çevresinde en bol bulunan gaz ise karbonmonoksit oldu.