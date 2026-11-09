Grönland'da 416 bin yıl önce yaşanan değişim ortaya çıktı! Buzullar 97 kilometre geri çekilmiş

Araştırmanın en dikkat çekici yönlerinden biri, bulguların Grönland'daki eski bir askeri üsten çıkarılan toprak örneklerine dayanması oldu. Bilim insanları, bu örneklerdeki bakterilerin ürettiği yağ moleküllerini inceleyerek geçmişteki sıcaklıkları hesapladı. Araştırmada, yaklaşık 416 bin yıl önce Camp Century bölgesinin yaz aylarında bugünkünden 4,7 derece daha sıcak olduğu tahmin edildi.

BUZULLARIN ERİMESİNDE SICAKLIĞIN SÜRESİ DE ÖNEMLİ

Araştırmacılar, Grönland'da buzulların ne kadar geri çekileceğini belirleyen tek unsurun sıcaklık olmadığını, ısınmanın ne kadar uzun sürdüğünün de büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bulgular, geçmişte benzer sıcaklıkların yaşandığı ancak buz tabakasının aynı ölçüde geri çekilmediği dönemler bulunduğunu gösterdi. Bilim insanlarına göre bunun nedeni, daha eski sıcak dönemin çok daha uzun sürmüş olması olabilir.

Araştırmacılar, günümüzde insan kaynaklı küresel ısınmanın geçmişteki sıcak dönemden daha hızlı ilerlediğine dikkat çekerek Grönland buzullarının gelecekteki durumunu değerlendirirken hem sıcaklık artışının büyüklüğünün hem de süresinin hesaba katılması gerektiğini belirtti.

Çalışma, Climate of the Past dergisinde yayımlandı.