Mars'ta tarihi rekor! NASA'nın keşif aracı 22 yıllık başarıyı geride bıraktı

Perseverance'ın bu başarıya ulaşmasında gelişmiş otonom sürüş sistemi AutoNav önemli rol oynuyor. Sistem, aracın çevresini kameralarla analiz ederek engelleri belirlemesini ve güvenli rotayı kendi başına seçmesini sağlıyor. Perseverance, bir Mars gününde 412 metreye kadar ilerleyebiliyor.

NASA'nın 2021 yılında Mars'a gönderdiği keşif aracı, bugüne kadar Kızıl Gezegen'in eski göl ve nehir yataklarını, krater tabanını ve çevresindeki kaya oluşumlarını inceledi. Bilim insanları, aracın topladığı kaya ve toprak örnekleri sayesinde Mars'ın geçmişte yaşam barındırmış olabileceğine ilişkin izleri araştırıyor.

MARS'IN GEÇMİŞİNE IŞIK TUTACAK

Perseverance'ın yeni hedefleri arasında, yaklaşık 4 milyar yıllık kaya oluşumlarının bulunduğu bölgeleri incelemek de var. Özellikle geçmişte sıcak suyun kayaçlarla etkileşime girdiği hidrotermal sistemlerin izleri araştırılıyor.

NASA, görev süresini uzatarak keşif aracının 2028 yılının sonlarına kadar Jezero Krateri çevresindeki çalışmalarını sürdürmesini planlıyor. Perseverance'ın topladığı örneklerin, Mars'ın jeolojik geçmişini ve olası yaşam izlerini anlamada önemli bilgiler sunması bekleniyor.