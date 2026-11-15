Dünya'ya 54 ışık yılı uzaklıkta süpernova adayı keşfedildi! Ancak patlama için milyarlarca yıl var

Wolf 1130 sistemi, kırmızı bir cüce yıldız, oldukça büyük bir beyaz cüce ve kahverengi cüceden oluşuyor. Sistemdeki kırmızı yıldız ile beyaz cüce birbirlerinin çevresinde yaklaşık 12 saatte bir tur atıyor. Üçüncü yıldız ise bu ikiliden çok daha uzakta bulunuyor.

2018 yılında yayımlanan araştırmada beyaz cücenin kütlesinin Güneş'in yaklaşık 1,24 katı olduğu belirlendi.

PATLAMA 6,2 MİLYAR YIL SONRA GERÇEKLEŞEBİLİR

Bilim insanlarına göre iki yıldız arasındaki mesafenin zamanla azalması ve kırmızı yıldızın maddesinin beyaz cüceye aktarılması bekleniyor. Bu sürecin yaklaşık 6,2 milyar yıl sonra başlaması öngörülüyor.

Yeterli miktarda madde birikmesi halinde beyaz cücede kontrolsüz bir termonükleer reaksiyon başlayabilir ve Tip Ia süpernovası meydana gelebilir. Ancak araştırmacılar, böyle bir patlamanın kesin olmadığını vurguluyor.

Wolf 1130'un Dünya'ya 54 ışık yılı uzaklıkta bulunması da dikkat çekiyor. Araştırmada bazı süpernova patlamalarının yaklaşık 60 ışık yılı mesafeye kadar potansiyel etkiler oluşturabileceği belirtiliyor. Buna rağmen söz konusu sistemde olası patlama milyarlarca yıl sonrasına tarihleniyor.