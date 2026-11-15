James Webb teleskobunun dijital ikizi yapıldı! Eski görüntülerde gizlenen gezegen bulundu

Araştırmacılar, yeni teknolojiyi daha önce kaydedilen uzay görüntülerinde denedi. Yapılan incelemede, 2015 yılında keşfedilen Jüpiter benzeri 51 Eridani b gezegeni, James Webb'in eski verilerinde ilk kez görünür hale getirildi.

Yeni yöntemin, sönük gezegenleri tespit etmede geleneksel tekniklerden 2 ila 15 kat daha hassas olduğu belirlendi.

ESKİ VERİLER YENİDEN İNCELENECEK

Bilim insanları, FLIP teknolojisiyle James Webb'in arşivinde daha önce fark edilmeyen başka gezegenlerin de bulunabileceğini düşünüyor. Yöntemin gelecekte farklı uzay teleskoplarına uyarlanması da planlanıyor.