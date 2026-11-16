Ay'da inşaat dönemi başlayabilir! Bilim insanları tozu tuğlaya dönüştürdü

ABD'deki Arkansas Üniversitesi araştırmacıları, Ay yüzeyindeki gevşek ve tozlu tabakayı taklit eden özel bir malzeme kullanarak birbirine geçebilen yapı blokları üretti. Çalışmada, Apollo görevlerinden getirilen örneklere benzer özellikler taşıyan Ay yüzeyi tozu simülasyonu kullanıldı.

Araştırmacılar, lazerle toz yatağı füzyonu adı verilen 3D baskı tekniğiyle toz parçacıklarını ısıtarak birbirine kaynaştırdı. Böylece herhangi bir yapıştırıcı veya ek malzeme kullanmadan birkaç santimetre büyüklüğünde, birbirine kenetlenebilen tuğlalar elde edildi.

GELECEKTE AY ÜSLERİNDE KULLANILABİLİR

Birleştirilebilen bu bloklar, gelecekte Ay'da yaşam ve araştırma alanları inşa etmek için kullanılabilir. Yöntemin geliştirilmesi halinde Dünya'dan taşınması gereken inşaat malzemelerinin azaltılması ve uzay görevlerinin maliyetinin düşürülmesi hedefleniyor.

ÖNÜNDE AŞILMASI GEREKEN ENGELLER VAR

Ancak üretilen tuğlalar henüz ağır yükleri taşıyabilecek dayanıklılığa sahip değil. Araştırmacılar, malzemenin daha sağlam hale getirilmesi ve yöntemin Ay'daki vakum ve düşük yer çekimi koşullarında nasıl çalışacağının belirlenmesi gerektiğini vurguluyor. Bu nedenle teknoloji, şimdilik gelecekteki Ay yerleşimleri için umut vadeden bir araştırma aşamasında bulunuyor.