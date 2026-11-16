Bir göz kırpmasından çok daha hızlı! Tek çekimde saniyenin katrilyonda birini görüntüleyebiliyorlar

Tokyo Üniversitesi'nden araştırmacıların geliştirdiği "logaritmik ultra hızlı fotoğrafçılık" yöntemi, çok kısa sürede gerçekleşen olayları farklı zaman aralıklarında kaydedebiliyor. Geleneksel tekniklerde görüntüler genellikle eşit zaman aralıklarıyla alınırken yeni yöntemde kareler, olayın başlangıcında daha sık, ilerleyen aşamalarda ise daha seyrek kaydediliyor.

Bu sayede yalnızca 11 kareyle, femtosaniyeden nanosaniyeye uzanan ve 100 bin katlık zaman aralığını kapsayan süreçler görüntülenebiliyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA YENİ BİR DÖNEM AÇABİLİR

Yeni tekniğin, tekrarlanması zor olayların incelenmesinde önemli avantaj sağlaması bekleniyor. Lazerle malzeme işleme, plazma ve şok dalgası araştırmaları ile biyomedikal çalışmalar, yöntemin kullanılabileceği alanlar arasında gösteriliyor.