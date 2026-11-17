2019 ile 2026 yılları arasında yapılan gözlemlerde gezegenin yıldızının önünden geçişlerinin giderek kısaldığı ve daha az belirgin hale geldiği tespit edildi. Araştırmacılar, bu değişimin aynı yıldızın çevresinde dönen başka bir gezegenin kütle çekim etkisinden kaynaklandığını ortaya çıkardı.

Doğrudan gözlemlenemeyen komşu gezegenin en az Satürn kadar kütleli olduğu tahmin ediliyor. İki gezegen arasındaki çekim kuvveti, yörünge düzlemlerinin değişmesine ve TOI-2535 b'nin Dünya'dan bakıldığında yıldızının önünden geçmeyi bırakmasına neden oldu.

30-50 YIL SONRA YENİDEN GÖRÜLEBİLİR

Araştırmacılar, TOI-2535 b'nin yaklaşık 30 ila 50 yıl içinde yeniden yıldızının önünden geçerken gözlemlenebileceğini öngörüyor. Çalışma, gezegenlerin yörüngelerinin kütle çekim etkileşimleri nedeniyle insan ömrü sayılabilecek sürelerde bile değişebildiğini gösteren dikkat çekici bir örnek olarak değerlendiriliyor.