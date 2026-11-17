ABD'nin California eyaletinde OpenAI hakkında, yapay zeka modellerini gerekli güvenlik tedbirleri ve denetimler olmadan geliştirdiği ve test ettiği, bu durumun kamu güvenliğini riske attığı gerekçesiyle dava açıldı.

California Başsavcısı Rob Bonta tarafından yapılan açıklamada, şirketin kamu güvenliğini korumak için gerekli güvenlik önlemlerini ve denetim mekanizmalarını oluşturmadan gelişmiş yapay zeka modellerini bilerek geliştirdiği ve test ettiği, bu yolla kamuoyunu yanılttığı ve halkı tehlikeye attığı ileri sürüldü.

Açıklamada, Hugging Face'in altyapısına yönelik siber saldırının, OpenAI'nin tehlikeli olduğunu bildiği modelleri yeterli denetim olmadan, kusurlu ve güvenlik açıkları barındıran bir test ortamında çalıştırmayı tercih etmesi nedeniyle öngörülebilir olduğu savunuldu.

OpenAI'nin yüksek kapasiteye sahip ve giderek daha güçlü hale gelen yapay zeka modellerinin test süreçlerini yeterince güvence altına almamasının ve denetlememesinin kamuya zarar veren bir durum oluşturduğu belirtilen açıklamada, şirketin bu uygulamalarla California Haksız Rekabet Yasası'nı da ihlal ettiği öne sürüldü.

Açıklamada, OpenAI'nin eylemlerinin gerçek dünyadaki siber güvenlik risklerini artırarak toplumun güvenliğini, sağlığını ve refahını tehdit ettiği belirtilerek, şirketin tehlikeli bir ürünü yeterli denetim ve güvenlik prosedürleri olmadan bilerek test ettiği ve bu konuda kamuoyunu yanılttığı kaydedildi.

OpenAI, temmuz ayında siber güvenlik kabiliyetlerini ölçmeye yönelik dahili bir test sırasında kullanılan yapay zeka modellerinin Hugging Face'in altyapısında güvenlik ihlaline yol açtığını duyurmuştu.