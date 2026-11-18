Yapay zekanın hayatın her alanında daha fazla yer edinmesi, insan olmanın anlamına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Teknolojiye bağımlılık ve makinelerin insan yaşamındaki rolüne yönelik kaygılar öne çıkarken Cambridge Sözlüğü, 2026 yılının kelimesi olarak "insan" (human) sözcüğünü seçti. Sözlük tarafından yapılan açıklamada, yılın kelimesinin insanların, hayvanlardan veya makinelerden farklı olarak sahip olduğu nitelikleri, kusurları ve duyguları ifade ettiği belirtildi.

Cambridge Sözlüğü Baş Editörü Colin McIntosh, yapay zekanın insanların insan olma biçimine ilişkin konuşmalarını değiştirdiğini belirtti.

İnsanların düşünme süreçlerini yapay zekaya devretmeleri halinde neleri kaybedebileceklerine yönelik endişelerin, teknolojiye ne ölçüde güvenmeleri gerektiğini yeniden değerlendirmelerine yol açtığını ifade eden McIntosh, yapay zekanın matematikten küçük yaştaki çocukların eğitimine kadar pek çok alanda kullanılmasının, insanların kendi düşünme becerilerini teknolojiye bırakmalarına ilişkin tartışmaları artırdığına dikkati çekti.

McIntosh, "insan" kelimesinin bu tartışmaların merkezine yerleştiğini kaydetti.

- YILIN KELİMESİ İÇİN DİĞER ADAYLAR

Cambridge Sözlüğü'nün 2026 için değerlendirdiği diğer kelimeler arasında, insan kontrolü olmadan karmaşık işlemleri gerçekleştirebilen yapay zeka sistemlerini tanımlayan "agent" (ajan), fiziksel, ahlaki veya duygusal açıdan kişinin hayatını iyileştiren şeyleri ifade eden "wholesome" ve internet ya da dijital teknoloji içermeyen faaliyetleri tanımlayan "analogue" (analog) yer aldı.

Sözlüğün 2025 yılı kelimesi ise kişinin hiç tanımadığı bir ünlüye veya kurgusal karaktere karşı geliştirdiği tek taraflı duygusal bağı ifade eden "parasosyal" olmuştu.