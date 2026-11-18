Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) akademisyenleri, Antep fıstığının işlenmesi sırasında ortaya çıkan kırmızı dış kabuğundan gıdaların raf ömrünü uzatan ambalaj malzemesi geliştirdi.

Antep fıstığının işlenmesi sırasında ortaya çıkan atıkları ekonomiye kazandırmak amacıyla çalışma başlatan akademisyenler, kabuklardan elde ettikleri biyoaktif bileşenleri ambalaj üretiminde kullandı.

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında desteklenen çalışmada, kabuktan elde edilen özüt ve esansiyel yağın antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri araştırıldı.

Yapılan analizlerde, söz konusu bileşenlerin gıdalarda bozulmaya neden olan bazı mikroorganizmaların üremesini engellediği ve yüksek antioksidan potansiyel taşıdığı belirlendi.

Akademisyenler, bu bileşenleri biyobozunur polikaprolakton polimeriyle birleştirerek ambalaj malzemesi üretti.

Antioksidan ve antimikrobiyal özellikleriyle gıdalardaki bozulmayı geciktirme potansiyeli bulunan malzeme, Türk Patent ve Marka Kurumunca da tescillendi.

- ATIK KABUK KATMA DEĞERLİ ÜRÜNE DÖNÜŞTÜ

GAÜN Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Kepekçi, yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalıştıkları projeyle Antep fıstığı işleme atıklarını katma değerli ürüne dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Gaziantep'in Antep fıstığı üretiminde önemli bir merkez olması sayesinde ham maddeye kolay ulaşabildiklerini belirten Kepekçi, kırmızı dış kabuktan elde ettikleri özüt ve esansiyel yağın özelliklerini analiz ettiklerini anlattı.

Kepekçi, şöyle konuştu:

"Kırmızı dış kabuktan özüt ve esansiyel yağ elde ettik. Bunların antioksidan ve antimikrobiyal özelliklerini öncelikle test ettik. Yapmış olduğumuz analizler sonucunda çok önemli bazı gıdalarda bozulmaya neden olan mikroorganizmaların üremesini engellediğini tespit ettik. Elde ettiğimiz biyoaktif bileşenlerin antioksidan potansiyeli de oldukça yüksekti. Bu yönüyle de gıdalardaki oksidatif bozulmayı engelleyebileceğini düşündük. Daha sonrasında da biyobozunur olan bir polimer olan polikaprolaktonu kullanarak malzeme ürettik."

- COP31'DE DİJİTAL POSTER OLARAK SUNULDU

Antalya'da düzenlenen COP31'e katılarak projeyi dijital poster olarak sunduklarını belirten Kepekçi, ürünün hem çevresel hem de ekonomik açıdan potansiyel taşıdığını söyledi.

Kepekçi, şunları kaydetti:

"Kendisi atık olan, çöpe giden bir malzemeden biz katma değeri yüksek bir ürün elde ediyoruz. Elde ettiğimiz ürün de plastik ambalaja alternatif olma potansiyeli taşıyor. Bizim yaptığımız çalışmada hem biyobozunur özelliğiyle çevre dostu olan hem de gıdalardaki bozulmayı antioksidan ve antimikrobiyal özelliğiyle engelleyen, dolayısıyla gıdalardaki israfı da önleyen bir malzeme geliştirmiş olduk."

Çalışmanın şu an laboratuvar ölçeğinde yürütüldüğünü bildiren Kepekçi, farklı gıda ürünleri üzerinde yapılacak testlerin ardından ambalaj malzemesini endüstriyel kullanıma kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.