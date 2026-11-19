NASA'nın hesaplamalarına göre tutulmanın en uzun evresi yaklaşık 6 dakika 23 saniye sürecek. Ay'ın Güneş'i tamamen kapatmasıyla gündüz kısa süreliğine karanlığa dönüşecek ve Güneş'in dış atmosferi olan korona görülebilecek.

Tutulmanın gölgesi İspanya'nın güneyinden başlayarak Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Mısır üzerinden geçecek. Ardından Suudi Arabistan, Yemen ve Somali yönünde ilerleyecek. Türkiye'de ise bu güzergahın dışında kalındığı için tam tutulma izlenemeyecek.

MISIR'DA SICAKLIK 42 DERECEYİ BULABİLİR

Tutulmanın en uzun süreceği noktalardan biri olan Luksor, açık gökyüzü koşullarıyla dikkat çekiyor. Ancak bölgedeki yaz sıcaklıkları gözlem yapmak isteyenler için önemli bir zorluk oluşturabilir. Meteorolojik verilere göre kentte 2 Ağustos dönemindeki ortalama en yüksek sıcaklık yaklaşık 42 dereceye ulaşıyor.

Uzmanlar, çöl tozunun görüş kalitesini düşürebileceğine ve yüksek sıcaklıkların fotoğraf ekipmanlarını etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

21. YÜZYILIN EN UZUN TUTULMASI DEĞİL

2027'deki tutulma, yüzyılın en uzun Güneş tutulması olmayacak. Bu unvan, 22 Temmuz 2009'da gerçekleşen ve yaklaşık 6 dakika 39 saniye süren tutulmaya ait. Ancak 2027 tutulması, karadan geniş bir bölgede gözlemlenebilmesi ve uzun süresiyle yüzyılın dikkat çeken gökyüzü olayları arasında yer alacak.