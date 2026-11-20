BAYKAR tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak envantere girdi. İlk etapta 3 adet KIZILELMA uçağı teslim edilecek. Türkiye, dünya havacılık tarihinde insansız savaş uçağını operasyonel olarak envanterine alan ilk ülke oldu.

BAYKAR'ın geliştirdiği insansız savaş uçağı KIZILELMA projesinde tarihi bir eşik daha aşıldı. Test ve eğitim faaliyetleri kapsamında bugüne kadar toplam 600 sorti icra edilen projede, kabul testlerini başarıyla geçen ilk 3 KIZILELMA insansız savaş uçağı, 19 Kasım 2026 tarihi itibarıyla güvenlik güçlerine teslim edilerek aktif görevine başladı. Bu teslimatla birlikte Türkiye, geleceğin hava muharebesinde yeni bir dönemi başlatılırken, dünya havacılık tarihinde de bir ilke imza attı.