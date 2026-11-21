Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), piyade birliklerinin mayınlı arazilerden güvenli geçişini sağlamak üzere tasarlanan ve insansız hava aracıyla (dron) görev yapan ALPAY-D'nin saha testlerinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

MKE'den yapılan açıklamada, Enstitünün Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahadaki ihtiyaçlarına yönelik silah ve sistemler geliştirmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, mayınlı arazilerde geçit açmak için kullanılan ALPAY sistem ailesine ilk hava versiyonu olan ALPAY-D'nin eklendiği ifade edilen açıklamada, "Piyade birliklerinin mayınlı arazilerden güvenli geçişini sağlamak üzere tasarlanan ve insansız hava aracıyla (dron) görev yapan MKE ALPAY-D'nin saha testleri başarıyla tamamlandı." bilgisi verildi.

ALPAY-D'nin MKE mühendislerince yerli ve milli imkanlarla geliştirildiği belirtilen açıklamada, "ALPAY-D, anti-personel mayınlarına karşı görev yapacak. Sistem, taşıdığı patlayıcı düzeneğini insansız hava aracıyla mayınlı bölgeye havadan seriyor ve uzaktan komutayla patlatarak piyadelerin geçişi için mayınlardan arındırılmış güvenli bir koridor oluşturuyor. ALPAY-D, kullanılan insansız hava aracının taşıma kapasitesine göre 25 veya 50 metre uzunluğunda iki farklı geçit açabiliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ALPAY-D'nin, iki personel tarafından kısa sürede kurularak göreve hazır hale getirilebildiği belirtilerek, "Personel, patlayıcı düzeneğinin bölgeye taşınmasından serilmesine ve patlatılmasına kadar geçit açma işleminin tamamını mayınlı sahaya girmeden uzaktan yönetebiliyor." denildi.

Mayınlı sahaların dünyada büyük bir tehdit haline geldiğine işaret edilen açıklamada, ALPAY-D'nin bu alanlara güvenli çözüm sunduğu ve yüksek ihracat potansiyeliyle öne çıktığı kaydedildi.