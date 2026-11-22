Kanada-Fransa-Hawaii Teleskobu'ndaki SPIRou tayfölçerini kullanarak kırmızı cücenin çevresinde öte gezegen arayan araştırmacılar, yıldızın hızında 4,8 yıl içinde saniyede yaklaşık 16 kilometrelik değişim tespit etti. Bu hareketin bir gezegenden kaynaklanamayacağını belirleyen ekip, Gemini North Teleskobu'yla yaptığı takip gözlemlerinde kırmızı cücenin yakınında bir beyaz cüce bulunduğunu ortaya çıkardı.

Welopō'ai adı verilen sistemdeki iki yıldız, yaklaşık 9,8 yılda bir birbirinin çevresinde dolanıyor. Daha uzakta bulunan ikinci beyaz cüce ise bu ikiliye yaklaşık 124 astronomik birim mesafede yer alıyor.

Araştırmacılara göre sistemin yaşı 9 ila 11 milyar yıl arasında. Ancak bu kadar yaşlı olmasına rağmen kırmızı cücenin metal bakımından zengin olması ve yıldızların bugünkü konumlarına nasıl ulaştığının açıklanamaması keşfi daha da ilginç hale getiriyor.