Araştırmacılar, Perseverance'ın Jezero Krateri'nde incelediği Séítah adı verilen kaya oluşumuna odaklandı. Yaklaşık 4 milyar yıllık bu kaya tabakasında bol miktarda olivin minerali bulunması, bilim insanlarının dikkatini çekti. Çünkü Mars'ın iç kısmının Dünya'ya kıyasla daha soğuk olması, bu mineralin oluşumunu zorlaştıran bir etken olarak değerlendiriliyordu.

Yeni çalışmada, keşif aracındaki PIXL adlı X-ışını spektrometresinden elde edilen kimyasal veriler incelendi. Bulgular, kaya oluşumunun düşük viskoziteli, yani kolay akabilen lavlardan meydana geldiğine işaret etti. Araştırmacılara göre lavlar, yüzeyde yaklaşık 200 kilometre boyunca ilerledikten sonra geniş bir göl oluşturdu ve yüzlerce ya da binlerce yıl içinde soğuyarak kristalleşti.

Bilim insanları, bu bulgunun Mars'ın milyarlarca yıl önce oldukça sıcak bir iç yapıya sahip olduğunu düşündürdüğünü belirtiyor. Bu durum, gezegenin geçmişte yaşam için daha elverişli koşullara sahip olmuş olabileceğine ilişkin araştırmalara da katkı sağlayabilir.