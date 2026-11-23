ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton, "Dijital altyapının yenilenmesi sürecinde ulaşım, bankacılık ve iletişim sistemlerinde daha fazla kesinti yaşanabilir" dedi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Jay Clayton, Amerikan basınına ülkede son haftalarda teknoloji firmaları ve federal kurumlarda yaşanan kesintilere ilişkin değerlendirmede bulundu. Dijital altyapısının yenilenmesi sürecinde ulaşım, bankacılık ve iletişim sistemlerinde daha fazla kesinti yaşanabileceği uyarısında bulunan Clayton, bu aksaklıkların teknolojik dönüşümün kaçınılmaz parçası olduğunu bildirdi.

Clayton, ABD'nin gelişmiş dijital altyapısının büyük bölümünün 30 yılı aşkın süredir kullanılan eski sistemlerden oluştuğunu ve bunların hem performans hem de siber güvenlik açısından yenilenmesi gerektiğini söyleyerek, "Devam eden yenileme çalışmalarının bir parçası olarak teknik aksaklıklar, kesintiler ve hizmetlerde sıkıntılar yaşanacak. Teknolojik gelişmeler bilgi işlem kapasitesi ve uygulamalarda büyük dönüşüme yol açtı. Mevcut sistemler de bu değişime ayak uydurmalı" ifadelerini kullandı.