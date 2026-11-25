Dijital izleriniz dolandırıcıların elinde silaha dönüşüyor: Tek bir ses kaydı ve mesajınızla yakınlarınızı böyle tuzağa düşürüyorlar!
Siber güvenlik ve bilgisayar mühendisliği uzmanları, sosyal medya ve yapay zeka uygulamalarında bırakılan dijital izlerin yeni nesil dolandırıcılık yöntemlerinde kullanıldığına dikkat çekti. Konuşma tarzınızdan ses tonunuza kadar her detayı kopyalayan dolandırıcıların kullandığı o sinsi yöntem tüyler ürpertti!
Güvenlik ve bilgisayar mühendisliği uzmanları, dijital ortamlarda bırakılan izlerin yapay zeka destekli dolandırıcılık yöntemlerinde kullanılabildiğine işaret ederek, vatandaşların kişisel verilerini paylaşırken dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
Teknolojinin günlük yaşamda yaygınlaşmasıyla sosyal medya hesapları, mesajlaşma uygulamaları ve yapay zeka platformlarında paylaşılan kişisel verilerin çeşitliliği de artıyor.
Kullanıcıların fotoğrafları, ses kayıtları, yazışmaları ve dijital paylaşımları, dolandırıcılar tarafından kişilerin iletişim tarzını ve alışkanlıklarını analiz etmek amacıyla kullanılabiliyor.
Yapay zeka teknolojilerinden yararlanan dolandırıcılar, elde ettikleri veriler üzerinden kişilerin seslerini ve konuşma biçimlerini taklit ederek yakın çevrelerine ulaşabiliyor.
Özellikle kişiye özel hazırlanan mesajlarla güven kazanmaya çalışan dolandırıcılar, acil para ihtiyacı bulunduğunu öne sürerek vatandaşlardan para talep edebiliyor.