ABD merkezli uzay şirketi SpaceX'in, ABD Uzay Kuvvetleri için USSF-266 görevini Falcon 9 roketiyle gerçekleştirdiği bildirildi.

SpaceX'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Falcon 9 roketi, 08.08'de ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldı.

Görevde kullanılan Falcon 9 roketinin ilk aşama güçlendiricisinin 29'uncu uçuşunu gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, söz konusu güçlendiricinin daha önce Crew-7, CRS-29, PACE, Transporter-10, EarthCARE, NROL-186, Transporter-13, TRACERS, NROL-48, COSMO-SkyMED Second Generation FM3, USSF-153 ve USSF-481 görevlerinin yanı sıra 16 Starlink uydusu fırlatmasında kullanıldığı aktarıldı.

Roketin ilk aşamasının, ayrılmanın ardından Pasifik Okyanusu'nda konuşlandırılan "Of Course I Still Love You (Elbette Seni Hala Seviyorum)" adlı insansız deniz platformuna başarıyla indiği kaydedildi.

Şirketten yapılan açıklamada, görevle ilgili daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Şirket, 6 Kasım'da da aynı üsten USSF-432 adlı benzer görevi, 12 Kasım'da ise USSF-627 adlı gizli misyonu kapsamında Falcon 9 roketini fırlatmıştı.

Bazı uzmanlar, fırlatmalarda ABD Uzay Kuvvetlerinin dünya genelindeki potansiyel hedefleri takip etmesine yardımcı olan Uzay Tabanlı Algılama ve Hedefleme Programı kapsamında SpaceX'in Starshield uydularının yörüngeye yerleştirilmiş olabileceğini değerlendiriyor.