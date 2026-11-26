Araştırmaya göre, S0976a adı verilen deprem, kanyonun 20 ila 40 kilometre altında meydana geldi. Bilim insanları, sarsıntının gökt aşı çarpması veya heyelan kaynaklı olmadığını, yer kabuğundaki hareketlerden kaynaklandığını değerlendiriyor.

Güneş Sistemi'nin en büyük kanyon sistemi olan Valles Marineris, 4 bin kilometreden uzun, 200 kilometre genişliğinde ve 7 kilometreden fazla derinliğe sahip. Mars'ta Dünya'daki gibi hareketli tektonik plakalar bulunmadığı düşünülürken, yeni bulgular gezegenin geçmişten kalan faylarının hala hareket edebileceğine işaret ediyor.

Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırma, Mars'ın jeolojik geçmişine ve Dünya'nın neden aktif tektonik hareketlere sahip tek kayalık gezegen olduğuna ilişkin önemli sorulara ışık tutabilir.