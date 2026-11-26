São Paulo Üniversitesi ve Campinas Üniversitesi araştırmacıları, sekiz hafta boyunca yoğun egzersize maruz bırakılan farelerin beyinlerini inceledi. Araştırma sonucunda, aşırı antrenman yapan farelerin hipokampus bölgesindeki dopamin seviyelerinin, hareketsiz farelere kıyasla yaklaşık iki katına çıktığı görüldü.

Dopamin; motivasyon, uyanıklık ve ödül mekanizmalarında önemli rol oynuyor. Araştırmacılara göre dinlenme saatlerinde bile yüksek seyreden dopamin düzeyleri, aşırı antrenman yapan sporcuların uyku sorunları yaşamasını açıklayabilir.

Daha önce yapılan araştırmalar da yoğun antrenman dönemlerinde sporcuların uyku sürelerinin kısalabildiğini ve uyku kalitelerinin düşebildiğini göstermişti.

Ancak araştırmanın fareler üzerinde gerçekleştirildiğine dikkat çeken bilim insanları, dopamin artışı ile uykusuzluk arasındaki ilişkinin insanlarda doğrulanması için yeni çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Bulgular, Neuroscience dergisinde yayımlandı.