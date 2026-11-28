Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Tıpta Yapay Zeka Derneği Başkanı Doç. Dr. Cem Şimşek, yapay zeka destekli dijital sağlık uygulamalarının obeziteyle mücadelede kişiye özel tedavi planları oluşturulmasına ve hastaların uzun dönemli takibine katkı sağladığını bildirdi.

Şimşek, Antalya'da düzenlenen HIMSS Eurasia 2026 kapsamında yaptığı açıklamada, obezitenin Türkiye'de ve dünyada yaygın görülen önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu söyledi. Obezitenin farklı nedenlerden kaynaklandığını belirten Şimşek, her hastanın kilo alma nedeninin ve kilo verme sürecinin farklı olduğunu ifade etti.

Yapay zekanın çok sayıda veriyi birlikte değerlendirebildiğini ve hastalarla sürekli iletişim kurulmasını sağladığını anlatan Şimşek, bu sayede kişiye özel kilo yönetimi programlarının geliştirilebildiğini kaydetti.

Hacettepe Üniversitesinde yapay zeka destekli sistemleri tanı ve takip süreçlerinde kullandıklarını aktaran Şimşek, "Yapay zeka kullandığımız hastaların hem memnuniyetleri daha fazla hem konuyla ilgili bilgileri ve ilgileri artıyor. Bunun sonucunda da hastalarımızın kilosunu koruması çok daha başarılı hale gelebiliyor." dedi.

E-NABIZ VERİLERİ YAPAY ZEKA UYGULAMALARINA İMKAN SUNUYOR

Türkiye'nin dijital sağlık altyapısının obeziteyle mücadelede önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Şimşek, e-Nabız sisteminin bu alanda değerlendirilebilecek önemli bir veri kaynağı olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı ile e-Nabız verilerinden yararlanabilecek yapay zeka çözümleri üzerinde çalıştıklarını bildiren Şimşek, hastaların yakından takip edilmesi, kilo yönetimine yönelik öneriler sunulması ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Kilo vermenin yanı sıra sağlıklı beslenme ve egzersiz alışkanlıklarının günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerektiğine dikkati çeken Şimşek, yapay zeka uygulamalarının bu süreçte destek sağlayabileceğini ifade etti.

YAPAY ZEKA HEKİM-HASTA İLETİŞİMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Yapay zeka destekli sistemlerin hekim-hasta ilişkisinin yerini almadığını, aksine iletişimi güçlendirdiğini belirten Şimşek, bu teknolojiler sayesinde hastaların beslenme, egzersiz ve günlük yaşam alışkanlıklarına ilişkin daha kapsamlı bilgi edinilebildiğini kaydetti.

Obezite hastalarının değerlendirilmesi için hekimlerin hastayla 45 ila 60 dakika görüşmesi gerektiğini ancak dünya genelindeki sağlık sistemlerinde bu sürenin sağlanmasının güç olduğunu dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:

"Yapay zeka uygulamaları hastaların günlük yaşamlarına ilişkin verileri hekimlere aktararak muayene sürecini daha verimli hale getiriyor. Yapay zeka doktorla hastanın ilişkisinin yerine geçmiyor. Yapay zeka aracılığıyla hastanın daha fazla bilgisinin alınması aslında doktorla hastayı daha da yakınlaştırıyor. Çünkü bu süre sadece bilgi verme, tedaviyi anlatma şeklinde kullanılabiliyor. Bizim amacımız doktorla hastanın geçirdiği zamanı kısaltmak değil, doktorla hastanın geçirdiği zamanı daha verimli hale getirmek."

OBEZİTE TAKİBİ İÇİN MAYA GELİŞTİRİLDİ

Obezite hastalarının takibine yönelik "Metabolik Anamnez Yapay Zeka Asistanı" (MAYA) adlı programı geliştirdiklerini bildiren Şimşek, sistem aracılığıyla hastaların sağlık verilerinin kaydedilip güncellendiğini belirtti.

MAYA ile takip ve tedavi süreçlerinin daha doğru, bilimsel ve hızlı yürütülmesinin amaçlandığını aktaran Şimşek, yapay zeka uygulamalarının ev, iş yeri, aile sağlığı merkezleri ve hastaneler gibi farklı alanlarda kullanılabileceğini, ancak sistemlerin ihtiyaçlara ve kullanım alanlarına göre uyarlanması gerektiğini sözlerine ekledi.