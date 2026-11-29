Çin, uzay çalışmalarında dikkat çeken adımlarına bir yenisini daha ekledi. Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden gerçekleştirilen operasyonda, tek bir roketle dört uydu uzaya gönderildi.
ÇİN'in Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya dört yeni uydu gönderdiği bildirildi.
Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya dört yeni uydu gönderdi. Pekin saatiyle 11.53'te 'Uzun Yürüyüş-6C Y3' taşıyıcı roketi ile iki uzay tabanlı bulut teknolojisi doğrulama uydusu ve AIRSAT 12 ile 13 uyduları planlanan yörüngelerine yerleştirildi. Bu 'Uzun Yürüyüş' taşıyıcı roket serisinin 683'üncü görevi oldu.