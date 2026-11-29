ÇİN'in Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya dört yeni uydu gönderdiği bildirildi.

Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya dört yeni uydu gönderdi. Pekin saatiyle 11.53'te 'Uzun Yürüyüş-6C Y3' taşıyıcı roketi ile iki uzay tabanlı bulut teknolojisi doğrulama uydusu ve AIRSAT 12 ile 13 uyduları planlanan yörüngelerine yerleştirildi. Bu 'Uzun Yürüyüş' taşıyıcı roket serisinin 683'üncü görevi oldu.