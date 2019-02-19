Huawei Honor Türkiye'ye hacker şoku

Dün akşam saatlerinde ilginç bir gelişme yaşandı. Huawei'nin bir alt markası olan Honor'a ait Türkiye'de kullanılan Instagram hesabı siber saldırıya uğradı. Profildeki bilgileri değiştirmekle işe başlayan saldırganlar, 'En iyi telefon Samsung -V' metnini girdi. Bununla da yetinmeyen hacker'lar Instagram hesabına Samsung'a ait pek çok görsel paylaştı.

HİKAYE PAYLAŞTILAR

Ayrıca bu hesap üzerinden Hikaye de paylaşmayı ihmal etmeyen siber saldırganlar 'Hapse gireceksin gibi mesajlar alıyorum, kim olduğumu saklamıyorum' türü açıklamalarda bulundu.

Elbette şunu hatırlatmakta fayda var: Türk Ceza Kanunumuzun (TCK) 244. maddesinin ikinci fıkrasına göre bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişiye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Uzun saatler sonrasında ise Honor Instagram hesabı hacker'ların elinden kurtarıldı. (Hürriyet)