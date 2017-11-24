Kars 36 Spor, Türkiye Kupası'nda iddialı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile eşleşen Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Kars 36 Spor, başkent ekibini saf dışı bırakıp üst tura çıkmayı hedefliyor.

BAL 3. Grup'ta mücadele eden Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası ilk turunda Iğdır Arasspor, ikinci turda Muşspor'u, 3. turda TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor Baltok, 4. turda yine TFF 1. Lig ekibi Altınordu'yu eleyerek 5. turda Gençlerbirliği ile eşleşti.

Yeşil-beyazlı ekip, güçlü rakibini eleyerek kupadaki başarısını sürdürmek istiyor.

Kars 36 Spor Kulübü Sportif Direktörü ve kaleci antrenörü Sedat Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'a Süper Lig takımlarından birini getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karslıların da önemli bir takımın kente gelmesinden dolayı heyecan yaşadığını belirten Aslan, "Bir Süper Lig takımını Kars'ta ağırlayacak olmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Şehirde değişik bir hava oluştu. Herkes maçın oynanacağı günü bekliyor." dedi.

Aslan, Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli rakipleri eleyerek 5. tura yükseldiklerini vurgulayarak, "Sporu güzel kılan şey BAL takımının Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura kadar gelmesi. PTT 1. Lig takımlarını eledik. Türkiye'de Kars 36 Spor'a karşı bir ilgi, sevgi, sempati oluştu. Biz de bunun mutluluğunu fazlasıyla yaşıyoruz. Amacımız elimizden geldiği kadar Gençlerbirliği'ni en iyi şekilde misafir ettikten sonra eli boş göndermek. Çünkü futbolda bu tür sürprizler oluyor. İnşallah halkımıza, şehrimize böyle bir mutluluğu yaşatırız." diye konuştu.

"BİZ HADDİMİZİ BİLEREK MÜCADELE EDECEĞİZ"

Gençlerbirliği'nin güçlü bir kadroya sahip olduğunu ancak kendilerinin de turu geçmeyi çok istediklerini ifade eden Aslan, "Gençlerbirliği'nin bu aralar kötü olduğu konuşuluyor, yazılıyor ama bir Süper Lig ekibi. Çok güçlü kadroları var. Ligde ne kadar zor günler yaşasalar da haddimizi bilerek mücadele edeceğiz. Bir tur daha atlamayı çok arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Sedat Aslan, Karslılardan kendilerini yalnız bırakmamalarını isteyerek, şunları kaydetti:

"Karslı hemşehrilerimiz bizleri yalnız bırakmasın. Kulüp başkanımız Muharrem Yıldız kendi çabalarıyla bu takımı bir yerlere getirmeye çalışıyor. Halkımızdan onun yalnızlığını gidermelerini istiyoruz. Karslı hemşehrilerimiz bizlere sahip çıkacaklar, biz de elimizden geldiği kadar onları mutlu etmeye çalışacağız. Kars halkını Gençlerbirliği maçına davet ediyoruz. Futbolu güzel kılan şeyler sürprizlerdir. Gençlerbirliği bizi saf dışı bırakması kamuoyunda çok yadırganmayacak ama biz bunu başarırsak çok konuşulacak. İnşallah bu sürprizi yapmak nasip olur, çünkü herkes çok inanıyor."

YILMAZ BORA: "BİZİM İÇİN RAKİBİN KİM OLDUĞU ÖNEMLİ DEĞİL"

Futbolculardan Yılmaz Bora da Kars 36 Spor'da güzel bir sezon yaşadıklarını ifade etti.

Takımda güzel bir atmosfer olduğunu anlatan Yılmaz, "Kupa maçları başlamadan önce takım halinde toplandığımızda, her zaman lig ve kupayı beraber götürmeyi düşündük. Allah'a hamdolsun hem kupada hem de ligde iyiyiz. Kupada önümüzde Gençlerbirliği maçı var. Bu maçta kendi sahamızda galip geleceğimize inanıyoruz. Bizim için rakibin kim olduğu önemli değil. Yıllarca Süper Lig'de yer aldılar ama futbol 11'e 11 oynanıyor. Biz daha iyi oynayacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolcu Burak Can Akıncı ise Gençlerbirliği'ni eleyip üst turda 4 büyük takımdan biriyle karşılaşmak istediklerini söyledi.