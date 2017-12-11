Kupada kura çekimi tarihi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kuraları, 15 Aralık Cuma günü çekilecek.
Türkiye Kupası 11 Aralık 2017, Pazartesi
Güncelleme: 11 Aralık 2017, Pazartesi 17:45
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak kura çekimine, TFF yetkilileri ile bu turda mücadele edecek takımların temsilcileri katılacak.
Son 16 turu müsabakaları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İlk maçlar 26, 27 ve 28 Aralık'ta, rövanş karşılaşmaları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018'de yapılacak.
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