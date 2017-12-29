 Kupada rövanş maçlarının programı açıklandı - Türkiye Kupası - 29 Aralık 2017 Cuma

Kupada rövanş maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanş maçlarının programı belli oldu.

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Türkiye Kupası 29 Aralık 2017, Cuma

Güncelleme: 29 Aralık 2017, Cuma 17:50

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmalarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 16, 17 ve 18 Ocak 2018'de yapılacak maçların programı şöyle:

16 Ocak Salı:

16.00 Bursaspor-Gençlerbirliği (Bursa Büyükşehir Belediye)

18.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Medical Park)

20.30 İstanbulspor-Fenerbahçe (Stadı açıklanmadı)

17 Ocak Çarşamba:

14.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)

18.00 Medipol Başakşehir-Akın Çorap Giresunspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)

18 Ocak Perşembe:

18.00 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)

20.30 Bucaspor-Galatasaray (Yeni Buca)

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