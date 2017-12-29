Kupada rövanş maçlarının programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanş maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Kupası 29 Aralık 2017, Cuma
Güncelleme: 29 Aralık 2017, Cuma 17:50
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmalarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 16, 17 ve 18 Ocak 2018'de yapılacak maçların programı şöyle:
16 Ocak Salı:
16.00 Bursaspor-Gençlerbirliği (Bursa Büyükşehir Belediye)
18.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Medical Park)
20.30 İstanbulspor-Fenerbahçe (Stadı açıklanmadı)
17 Ocak Çarşamba:
14.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)
18.00 Medipol Başakşehir-Akın Çorap Giresunspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)
18 Ocak Perşembe:
18.00 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)
20.30 Bucaspor-Galatasaray (Yeni Buca)
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