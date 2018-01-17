Kameni'den olay hareket!

Fenerbahçe'nin Kamerunlu kalecisi Kameni, sarı lacivertli takımın İstanbulspor'u 1-0 yendiği maçta yaptığı hareketle geceye damgasını vurdu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'la karşılaştı. İlk maçı 2-0 kazanan sarı lacivertli takım, rövanş maçından da 1-0 galip ayrıldı ve çeyrek finale kaldı.

Karşılaşmaya damga vuran isim ise Fenerbahçe'nin kalecisi Kameni oldu. Maçın 49. dakikasında Kamerunlu kalecinin, İstanbulsporlu golcü Nemanja Kojic'e attığı çalım maçın en güzel hareketiydi.

İşte o hareket...

Kameni'den muhteşem hareket!