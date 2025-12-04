Türkiye Kupası grup aşaması torbaları belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan birbirinden çekişmeli maçların ardından eleme turları tamamlandı ve sıra grup eşleşmelerine geldi.

TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu, kupada grupları belirleyecek kura hakkında paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamaya göre kura çekimi, 5 Aralık 2025 Cuma saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

1. TORBA

Galatasaray

Fenerbahçe

Samsunspor

Beşiktaş

Başakşehir

Eyüpspor

2. TORBA

Trabzonspor

Rizespor

Konyaspor

Alanyaspor

Gaziantep FK

Antalyaspor

3. TORBA

Kocaelispor

Gençlerbirliği

Karagümrük

Bodrumspor

İstanbulspor

Erzurumspor

4. TORBA

Boluspor

Iğdır FK

Keçiörengücü

Beyoğlu Yeniçarşı FK

Fethiyespor

Aliağa FK

GRUP AŞAMASI NASIL OLACAK?

Grup Aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup Aşamasına katılacak olan 24 takım 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak. Grup Aşamasında her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda oynanacak.



Grup müsabakaları sonrasında, gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olarak yer alacak ve müsabakalar seri başı takımların sahalarında oynanacak. Yapılacak olan kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek.