Konyaspor, Galatasaray maçına hazır
Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile yarın deplasmanda yapacağı çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Kupası 07 Şubat 2018, Çarşamba
Güncelleme: 07 Şubat 2018, Çarşamba 14:40
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.
Antrenman, taktik çalışmanın ardından açma germe hareketleriyle sona erdi.
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