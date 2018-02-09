Bu gurur Akhisarspor'un

Teleset Mobilya Akhisarspor, bu sezon Bölgesel Amatör Lig'den Spor Toto Süper Lig'e kadar tüm kategorilerden takımların mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 3 büyüklerle birlikte yarı finale yazdırdı.

Kupada birçok takım elenirken son 4'e yalnız Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la birlikte Ege temsilcisi Akhisarspor kaldı. Yeşil-siyahlı ekip, yarı finalde eşleştiği Atiker Konyaspor'u eleyen Galatasaray'la 27-28 Şubat veya 1 Mart'ta evinde, 17-18 veya 19 Nisan'da ise İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'deki kötü gidişatına rağmen kupada tarihinde ilk kez yarı finalist olan Akhisaspor, sarı-kırmızılıları da elediği takdirde Beşiktaş-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle 9 Mayıs'ta Eskişehir'de final maçı oynayacak. Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk da kupada futbolcu olarak yıllarca formasını giydiği eski takımı Galatasaray ve teknik direktörü Fatih Terim'e rakip olacak.