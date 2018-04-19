Galatasaray'dan kupaya veda

Ligde lider Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Akhisar'a 2-0 yenilerek elendi. Evindeki ilk maçı 2-1 kaybeden Akhisar final biletini alarak tarihi bir başarıya imza attı. Manisa ekibi 4. dakikada Latovlevici'nin geri dönememesini iyi değerlendirdi. Muğdat yerden pası verdi, Seleznov gelişine boş kaleye attı: 0-1. Akhisar, 35'te karşı karşıya pozisyonu affetmeyen Seleznov ile turu getirecek skoru yakaladı: 0-2. Gomis 68'de karambolde önüne düşen topu kaleci Fatih'e nişanladı. Bireysel hataları ile bıktıran Maicon 77'de Larsson'u çekti ve ikinci sarıdan atıldı. Sahanın yıldızı Seleznov'un 80'de çaprazdan frikiği 90'dan döndü.



?ASLANTEPE DÜŞTÜ

Galatasaray'ın ligde lider olmasını sağlayan kalesi Türk Telekom Stadı bu sezon ilk yenilgisini gördü. Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı 19 maçta 17 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar sadece Östersunds ve Fenerbahçe ile berabere kalmıştı.



'RAKİP BARCELONA DEĞİL Kİ!'

Seleznov karşılaşma sonrası duygularını şöyle dile getirdi: "Kaldı tek bir maç... Finalleri kazanmamız lazım. Çünkü insanlar kupayı kazananı konuşurlar. İlk maçı 2-1 kaybetmiştik ama futbol böyle birşey. F.Bahçe'yi de yenmiştik, G.Saray'ı da yendik. Sonuçta Nou Camp'ta Barcelona ile oynamıyorsunuz. Orada bile Barcelona'yı yenebilirsiniz ama bu şaka tabii. Hakemi de kutlarım. Baskı altında kalmadı."



ASLAN'IN BELALISI SELEZNOV

Akhisar'ın Ukraynalı forveti Seleznov bir sene içinde Galatasaray'a 5 gol atmayı başardı. Karabük formasıyla penaltıdan iki kez Muslera'yı avlayan Seleznov, yeni takımı Akhisar'la kupadaki 2 maçta 3 kez fileleri sarstı. Golcü yıldızın dün attığı bir gol ise ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.



ISLIKLI PROTESTO

Akhısar'ın ilk 35 dakikada bulduğu iki gol, Türk Telekom'da soğuk duş etkisi yaptı. 40. dakikada Latovlevici etkili olabilecek bir hücumda kaleyi düşündü ancak kötü vuruşu auta gitti. Bu şuttan sonra tribünlerden ıslıklar başladı. Rumen sol bek, topla her buluştuğunda ıslıklar sürdü. 54. dakikada Fatih Terim ilk oyuncu değişikliğini yaptı. Tolga Ciğerci kenara gelirken ona tribünlerin ıslıkları eşlik etti. Aynı olay Yasin yerini Rodrigues'e bırakırken de yaşandı.



BURUK: GURURLUYUM

Akhisar'ı tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkaran teknik direktör olan Okan Buruk karşılaşma sonrası mutlu ve gururlu olduğunu söyledi: "Maçın sonuna kadar mücadele ettik ve kazandık. Şu anda Akhisar sokaklarında kupa finali kutlanıyor. Futbolcuyken kupa finallerini çok gördüm ama şimdi teknik direktör olarak bunu yaşamanın gururu içindeyim. Büyük takımlara karşı kazanmak bizim için çok değerli."