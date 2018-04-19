Galatasaray - Akhisarspor maçının kaderini değiştiren o an

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Akhisarspor, Galatasaray'ı 2-0'la geçip finale yükselirken maça, tartışmalı pozisyonlar damga vurdu. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak kupadan elendi. Konuk ekibe turu getiren golleri 4. ve 35. dakikada Yevhen Seleznyov attı. Akhisarspor, bugün oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasında tur atlayan takımla finalde karşılacak. Karşılaşma büyük bir heyecana sahne olurken tartışmalı pozisyonlar da büyük tartışma yarattı. Akhisar'a 1-0'lık üstünlüğü getiren golün öncesinde Miguel Lopes'in kendi yarı sahasından attığı uzun pasta Muğdat Çelik'in pozisyonu tartışma konusu oldu. Galatasaray cephesi Muğdat'ın ofsaytta olduğuna yönelik itirazlarda bulundu. Erman Toroğlu'nun pozisyon hakkında yaptığı yorumları izlemek için tıklayınız. Maça damga vuran an ise son dakikalarda Galatasaray'ın Selçuk İnan'la kullandığı duran topta geldi.