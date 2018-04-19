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- maçının kaderini değiştiren o an

yarı final rövanş maçında , 'ı 2-0'la geçip finale yükselirken maça, tartışmalı pozisyonlar damga vurdu.

Giriş Tarihi: 19.04.2018 01:04 Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 01:09
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- maçının kaderini değiştiren o an
Galatasaray - Akhisarspor maçının kaderini değiştiren o an

Yarı Final rövanş karşılaşmasında , Teleset Mobilya 'a 2-0 mağlup olarak kupadan elendi.

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- maçının kaderini değiştiren o an
Galatasaray - Akhisarspor maçının kaderini değiştiren o an

Konuk ekibe turu getiren golleri 4. ve 35. dakikada Yevhen Seleznyov attı.

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- maçının kaderini değiştiren o an
Galatasaray - Akhisarspor maçının kaderini değiştiren o an

, bugün oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasında tur atlayan takımla finalde karşılacak.

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- maçının kaderini değiştiren o an
Galatasaray - Akhisarspor maçının kaderini değiştiren o an

Karşılaşma büyük bir heyecana sahne olurken tartışmalı pozisyonlar da büyük tartışma yarattı.

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- maçının kaderini değiştiren o an
Galatasaray - Akhisarspor maçının kaderini değiştiren o an

Akhisar'a 1-0'lık üstünlüğü getiren golün öncesinde Miguel Lopes'in kendi yarı sahasından attığı uzun pasta Muğdat Çelik'in pozisyonu tartışma konusu oldu.

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- maçının kaderini değiştiren o an
Galatasaray - Akhisarspor maçının kaderini değiştiren o an

cephesi Muğdat'ın ofsaytta olduğuna yönelik itirazlarda bulundu.

Erman Toroğlu'nun pozisyon hakkında yaptığı yorumları izlemek için tıklayınız.

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- maçının kaderini değiştiren o an
Galatasaray - Akhisarspor maçının kaderini değiştiren o an

Maça damga vuran an ise son dakikalarda 'ın Selçuk İnan'la kullandığı duran topta geldi.

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