Fatih Terim "Kadromuz da bu kadar işte"

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-0 yenilerek elenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Bizim oyunumuzda disiplinimiz, ruhumuz olmalı. Bugün en çok üzüldüğüm, sahada ruhumuzun olmamasıydı. Bu olmayınca, oyunumuz da bir türlü birleşmiyor. Buna üzüldük. Futbolda bazen çok istersiniz, çok uğraşırsınız ama olmaz. O zaman da kimse bir şey diyemez. Bugün için ise bunları söyleyemeyiz. Üzgünüm." dedi.

Ellerine geçen fırsatları kullanamadıklarından yakınan Terim, şunları söyledi:

"Allah'ın verdiği şansları kullanmazsanız, o zaman önemli başarılardan vazgeçmek zorunda kalırsınız. İlk maçı 2-1 kazanarak gelmişiz, Galatasaray takımıyız ve içeride oynuyoruz. Kimse rotasyon niye yapılıyor veya niye bu futbolcu oynadı demesin. Görev verdiğim herkes Galatasaray'ın lisanslı oyuncusu. Mukavelesi bulunan her futbolcu da oynama adayıdır. Şimdi 72 saat önce maç oynamış, 72 saat sonra da maç yapacak bir takımda oyuncuların süreleri paylaşması gerekir. Arkadaşlarımız maalesef bunu şansı doğru kullanmamışlardır. Bugün o performansı göremedim."

Terim, futbolcuların maçı kafalarında erken bitirmiş oldukları yönündeki bir yorum üzerine, "Kafalarında maçı oynasalardı, görüntü bu olmazdı. Demek ki tam tersi oynamamışlar. 'İlk maçtaki skor avantajını nasıl olsa kullanırız.' düşüncesi konsantrasyonlarını etkilemiş olabilir. Ancak sahada, bir Galatasaraylı futbolcunun yapması gerekenlerin yapılmadığı bir ortam vardı." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN BİR SEVİYESİ VE HEDEFLERİ VARDIR"

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinden yeterli desteği alamadığı yönündeki bir soru üzerine Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray'ın bir seviyesi, hedefleri vardır. Gidilmek istenen hedefler vardır ve buna uygun oyuncular kalır. Uygun olmayanlar da kalmaz. Bu kadar basit. Teşekkür eder, başarılar dilersiniz. Büyük takımların problemleri büyük olur. Otuz milyon taraftarı olan camialarda pardon deme hakkı olmuyor. Bizim buralarda rüzgarlar sert eser. Büyük kulüp olmanın tezahürleri de bu reflekslerdir. Burada formanın pahalı olması lazım. Formayı giydiğinizde bırakmamak için uğraşmanız lazım. Eğer bu durum rutin hale gelirse büyük takım olmaktan çıkarsınız. Böyle bir durumda siz yönetmek zorundasınız ama idare etmek durumunda değilsiniz. Devamlı Abdurrahim Albayrak Bey ile istişare halindeyiz. Bugün bizim için çok önemli ama yarını da dizayn ediyoruz. Kimse merak etmesin. Haziran ve temmuz aylarında bunları göreceğiz."

Terim, bugünkü sonucun lige yansımaması için ellerinden geleni yapacaklarını da vurgulayarak, "Bu maçtan önce de lig bizim için kupadan daha öncelikliydi. 'Her şerde bir hayır vardır' denir. İnşallah bunu iyi kullanırız. Cumartesi günü bambaşka bir Galatasaray olacaktır. Bundan herkes emin olabilir. Şimdi elimizde sadece ligimiz var ve şu anda da lideriz . O tarafa tesir etmemesine çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı teknik adam, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı da kutladı.

Fatih Terim'in maç sonu açıklamalarının tamamını izlemek için tıklayınız.