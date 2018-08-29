Karaman tek vuruşla turladı

Ziraat Türkiye Kupası, 2018-2019 sezonu karşılaşmaları dün ilk tur maçlarıyla başladı. A SPOR'dan canlı yayınlanan günün ilk maçında iki Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi karşılaştı. Karaman Belediyespor ile Yozgatspor 1959 arasındaki maç kura gereği Karaman'daki Kemal Kaynaş Stadı'nda oynandı. Yozgatspor maça hızlı başlasa da ev sahibi ekip Karaman Belediyespor ilk yarının sonuna doğru dengeyi sağladı. Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından 72. dakikada Karaman Belediyespor oyuncusu Erdi Gülcan'ın filelerle buluşan şutu ofsayt olduğu gerekçesiyle gol olarak sayılmadı. 79'da savunmayı atlatan Karaman Belediyesporlu Hakan Bahran, şık vuruşuyla tabelayı belirledi: 1-0. Yozgat ekibini tek golle mağlup eden Karaman Belediye, ikinci tura adını yazdırdı.